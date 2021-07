Calhanoglu si prende l’Inter: il fantasista al centro del gioco nerazzurro

Inzaghi immaginava già di liberare la creatività di Eriksen, quella che a lungo era rimasta intrappolata nei lacci del contismo. Gli aveva parlato prima del maledetto 12 giugno, poi ha verificato la velocità di reazione all’imprevisto della coppia Ausilio-Marotta.

Come riporta la Gazzetta dello Sport Hakan Calhanoglu è stato il colpo a sorpresa che ha tamponato l’emorragia e ora l’inserimento del turco è una delle partite più delicate: l’ex Milan è tanto talentuoso quanto volubile, ma Simone da tempo stravede per lui. Vuole toccare le corde giuste per trasformarlo in un’arma impropria. Calha deve far crescere l’apporto realizzativo della mediana. Come da stessa ammissione del tecnico durante la presentazione, potrebbe essere qualcosa di molto simile a ciò che fu il Luis Alberto laziale.