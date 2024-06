Calhanoglu sfida l'Italia: «Ho lavorato insieme a Montella nel Milan, sul mio ruolo...»

Calhanoglu sfida l’Italia: «Ho lavorato insieme a Montella col Milan, sul mio ruolo…». Le parole dell’ex rossonero

Intervistato da Sky, Hakan Calhanoglu centrocampista dell’Inter ed ex Milan, ha dichiarato:

GARA CON L’ITALIA – «Emozioni sono tante e pure pesanti, quando giochi per la Nazionale è sempre diverso perché puoi sempre fare qualcosa di più visto che rappresenti il tuo Paese. Giocare in Nazionale è sempre bello, è un orgoglio essere qui ed essere capitano, ho lavorato tanto per essere un giocatore importante e mi sento tale. Ho delle responsabilità. Italia? Sono contento, sicuramente. Hanno una bella squadra, conosco quasi tutti. Domani vedrò i miei compagni, sono fortissimi. Sarà un bel test per noi per capire a che punto siamo. Sarà una bella partita, ci siamo preparati molto bene avendo lavorato tanto; domani si vedrà».

MONTELLA – «Ma noi abbiamo lavorato insieme al Milan, non ci sono problemi di ruolo. In quel momento insieme avevo un ruolo diverso, coi tempi è cambiato sicuramente. Ma lui sa già tutto. Ha fatto una cosa grande con la qualificazione all’Europeo, è stata una cosa importante per noi. Stiamo crescendo, abbiamo una squadra giovane. Siamo fiduciosi».

ANNO ALL’INTER – «Ho lavorato tantissimo, con tanto sacrificio. Mi ricordo molto bene la partita col Barcellona, da lì è iniziato quel ruolo per me. Era nuovo ma con lui abbiamo lavorato apposta, il suo staff tecnico mi ha aiutato sempre. Abbiamo fatto tante analisi video che mi hanno aiutato. Mi piace lavorare per la squadra, correre e andare nei duelli. Poi voglio decidere il gioco quando ho la palla io, quindi sono contento».