Calhanoglu dimentica il Milan: «Qui all’Inter due anni belli per me». Le dichiarazioni dell’ex centrocampista rossonero

In occasione dell’evento del Gran Galà del Calcio organizzato dall’AIC, Hakan Calhanoglu è salito sul palco per un breve intervento, dopo aver ricevuto il premio per la Top 11 del 2022-2023. Ecco le parole del centrocampista ex Milan.

LE PAROLE – «Due anni belli per me, dolorosa la sconfitta nella finale di Istanbul ma abbiamo fatto un gran lavoro. Ma siamo sulla strada giusta e vogliamo continuare così».