Hakan Calhanoglu parla così del Milan e dei suoi ex compagni ai microfoni del Corriere della Sera. Le sue dichiarazioni.

«Rispetto il Milan, ho un buon rapporto con Pioli, Maldini e Massara. Da gentiluomo ho fatto loro i complimenti per lo scudetto vinto nella scorsa stagione. Gli amici non hanno colori. Ma per me quello è il passato, ora penso solo all’Inter.»