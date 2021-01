Calhanoglu, intoccabile in un attacco rimaneggiato: faro centrale del reparto avanzato, finalizzato da Leao come punta centrale

Calhanoglu, intoccabile in un attacco rimaneggiato: faro centrale del reparto avanzato, finalizzato da Leao come punta centrale. Non poteva il centrocampista turco, trequartista alle spalle prima di Ibra, poi di Rebic ed ora di Leao. Sempre lui, un faro sulla trequarti, pronto ad illuminare la strada del velocissimo portoghese, detentore del record del goal più veloce dei maggiori campionati europei, dopo la gara con il Sassuolo.

PARTENZA RAZZO- Fu proprio lui con quella partenza a razzo a spiazzare i freddi giocatori neroverdi, increduli di fronte a quell’approccio così aggressivo. Pioli subito dopo ha dichiarato apertamente di avere 5 soluzioni di partenza simili, chissà se Inzaghi se ne ricorderà, tanto da preparare i suoi giocatori a questa evenienza.

INSOSTITUIBILE- Hakan appare oggi come uno dei pochissimi insostituibili in quel ruolo, difficile trovare un sostituto che possa ricoprire quella zona di campo garantendo la stessa intensità fisica e tecnica. 20 gare giocate fino ad ora, vale a dire tutte tra campionato ed Europa League, nessuno come lui e nessuno che ad oggi potrebbe prendersi quel ruolo che presto tornerà ad illuminare anche Ibra, come prima dell’infortunio.

LA QUESTIONE RINNOVO- Una crescita ed una presenza che sicuramente anche in sede di rinnovo prenderanno in considerazione. La situazione al momento di stallo vede il giocatore ed il club fronteggiarsi a suon di idee diverse ma che forse, con uno sforzo maggiore potranno trovare un’intesa utile a far si che non ci si debba separare a giugno. Il rinnovo è ancora lì che attende una firma alle cifre prestabilite dal Milan intorno ai 4 milioni di euro circa, la controparte ne vorrebbe 5, da qui lo stallo mentre il campionato prosegue in maniera costante ed altamente professionale. Su questo il Milan non aveva dubbi.