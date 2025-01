Calhanoglu si ferma ancora, non c’è pace per l’ex Milan: cosa filtra in vista del Derby. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Nuovo problema fisico per Calhanoglu, centrocampista ex Milan attualmente in forza all’Inter. Il turco punta al rientro per il Derby del 2 febbraio.

INFORTUNIO CALHANOGLU – «Hakan Calhanoglu si è sottoposto questo pomeriggio ad ulteriori accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano dopo aver accusato un indolenzimento muscolare durante il lavoro personalizzato di recupero dall’elongazione all’adduttore destro. Gli esami hanno evidenziato un lieve risentimento al soleo della gamba destra. La sua situazione sarà valutata nei prossimi giorni».