Calhanoglu, che tegola per l’Inter! Le ultime sulle condizioni dell’ex Milan

Calhanoglu, grossa tegola per l’Inter: l’ex Milan si ferma con la Turchia di Montella. Ecco le ultime sulle sue condizioni

In merito all’infortunio di Calhanoglu patito ieri durante il match contro il Galles, dai primi esami effettuati dal centrocampista della nazionale turca e dell’Inter non emerge nulla di grave come riporta anche Sky Sport. La società nerazzurra è comunque in apprensione per le condizioni del suo giocatore

Il club di viale della Liberazione è in continuo contatto con la nazionale turca per avere maggiori informazioni sulle condizioni di Calhanoglu, ex Milan, ma al momento l’Inter può tirare un sospiro di sollievo perchè fino ad ora non è emerso nulla di grave. La società nerazzurra pianifica comunque il rientro a Milano del giocatore per effettuare maggiori controlli e monitorare meglio la situazione. L’Inter vuole escludere ogni rischio inutile o forzature per nuovi impieghi, provocando magari un guaio più serio. Una volta che Calhanoglu rimetterà piede a Milano, verranno svolti nuovi esami.