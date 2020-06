Calhanoglu, ecco cosa è cambiato nel gioco del turco

Una piacevole sorpresa tattica delle ultime partite del Milan è stata Hakan Calhanoglu. Il rendimento del giocatore è stato più che sufficiente

Una piacevole sorpresa tattica delle ultime partite del Milan è stata Hakan Calhanoglu. Il rendimento del giocatore è stato più che sufficiente grazie ad un nuovo modulo e ad una nuova gestione della posizione tattica. Nel nuovo scacchiere il turco agisce in una posizione più avanzata contribuendo però in fase regia. In altri termini, Stefano Pioli lo ha svincolato dalla linea mediana e dalla maggior parte dei compiti difensivi ora affidati alla coppia Kessie-Bennacer. D’altra parte Calha non si trova defilato sulla fascia, come accaduto spesso in passato con scarsi risultati, ma si abbassa a prendere palla come ad inizio carriera.