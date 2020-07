Calhanoglu e Kessie, la cura Pioli convince e funziona

Hakan Calhanoglu nelle ultime partite sempre un giocatore rinato. Un regista avanzato in grado di rendere in entrambe le fasi di gioco

Hakan Calhanoglu nelle ultime partite sempre un giocatore rinato. Un regista avanzato in grado di rendere in entrambe le fasi di gioco e soprattutto in grado di incidere nell’economia del match (le reti dimostrano una maggiore concretezza anche in area avversaria). Stesso discorso per Frank Kessie che si sta comportando molto bene da mediano accanto a Ismael Bennacer. L’ivoriano a sprazzi sembra rievocare gli inserimenti già visti in passato con la maglia dell’Atalanta. Il merito tattico è di Stefano Pioli che però, molto probabilmente, lascerà il proprio lavoro a metà nelle mani di Ralf Rangnick.