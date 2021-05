Calhanoglu: «Con o senza Ibrahimovic rimaniamo uguali»

Hakan Calhanoglu a fine primo tempo ha parlato ai microfoni di DAZN. Ecco il commento dell’autore del gol del vantaggio

«Abbiamo avuto diverse grandi occasioni, il gol è stato importante ma non possiamo fare come contro il Sassuolo. Nel secondo tempo dobbiamo partire subito forte. Il ritorno di Ibra? Con lui o senza siamo uguali, chiaro che ci dà più esperienza in campo».