Calendario Milan, è UFFICIALE: date, soste e turni infrasettimanali! Ecco quando inizia e finisce la Serie A 2024-25

La Figc ha ufficializzato le date d’inizio della Serie A 2024/25. Il calendario del Milan tra inizio, soste e turni infrasettimanali

La Serie A 2023/24 è andata in archivio, ora è tutto pronto per il via della stagione 2024/25. La Figc ha ufficializzato le date d’inizio dei campionati 2024/25 e questo vale anche per la Serie A, il calendario valido anche per il Milan:

il massimo campionato inizierà il 18 agosto 2024. Contestualmente, sono state rese note anche le date di conclusione dei campionati: la Serie A 2024/25 si chiuderà il 25 maggio 2025.

Erano già note le pause nazionali, le soste dei campionati per la stagione 2024/25:

– dal 2 al 10 settembre: massimo 2 partite per le nazionali;

– dal 7 al 15 ottobre: massimo 2 partite per le nazionali;

– dall’11 al 19 novembre: massimo 2 partite per le nazionali;

– dal 17 al 25 marzo: massimo 2 partite per le nazionali.

Non sono ancora noti i turni infrasettimanali, bisognerà attendere la compilazione dei calendari. Stesso discorso per il periodo natalizio.