Caldirola, anche un “insospettabile” del Milan ha fatto doppietta all’esordio

Con la sua doppietta all’esordio Caldirola ha spolverato gli almanacchi del calcio: anche un “insospettabile” rossonero ha fatto due gol alla prima gara

Caldirola, 29enne difensore del Benevento, non è stato l’unico giocatore in grado di realizzare una doppietta al proprio esordio in Serie A. Lo stesso record è toccato anche – tra gli undici in grado di riuscirci – ad un “insospettabile” giocatore attualmente al Milan: Diego Laxalt.

Il terzino uruguayano ha infatti realizzato due reti nella sua prima gara in Italia nel 3-3 dell’allora “suo” Bologna proprio contro il Milan nel settembre 2013.