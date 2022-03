Milan, improbabile la permanenza di Caldara: ecco la soluzione per il futuro del difensore ex Juventus

Come riferito dal Corriere dello Sport, una volta terminata la stagione in prestito al Venezia Mattia Caldara dovrebbe fare ritorno al Milan, dove però difficilmente resterà.

Per il difensore ex Juventus col contratto in scadenza nel 2023 si cercherà una nuova sistemazione, questa volta a titolo definitivo.