Calciomercato, Zaniolo: il Milan ci prova, la Roma dice no. I giallorossi non accettano la formula proposta dai rossoneri

Il Milan ci prova per Zaniolo. Secondo La Gazzetta dello Sport, la dirigenza rossonera è orientata verso un prestito oneroso con diritto di riscatto: non si vuole puntare oltre i 18 milioni, da versare senza obbligo la prossima estate. Tuttavia, non è escluso un passo in avanti dei rossoneri, che potrebbero alzare l’offerta o giocare sui bonus. Il Milan per ora non nega l’interesse verso il giocatore, ma nega l’offerta per un prestito con diritto di riscatto da 22 milioni.

Anche il Tottenham è in corsa, con un’offerta più alta del Milan, ma con una proposta di condizioni più complessa di quelle rossonere. Sul versante giallorosso, però, c’è il no all’offerta dei rossoneri: Tiago Pinto vuole certezze del riscatto.