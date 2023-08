Calciomercato, la Lazio pensa a un ex Milan! Ecco di chi si tratta. Lotito ha ricevuto l’ok di Sarri per la trattativa

Un ex Milan potrebbe tornare in Serie A. Aster Vranckx, dopo aver lasciato i rossoneri a fine stagione per fine prestito, è finito nel mirino della Lazio.

Secondo quanto riportato da TMW, la società biancoceleste ha pensa a un acquisto a titolo definitivo per circa 10 milioni di euro più bonus. Presto un’accelerata da parte di Lotito, dopo l’ok di Maurizio Sarri.