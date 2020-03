Il Milan potrebbe riavere un ritorno di fiamma per Under, soprattutto ora che la Roma ha necessità di risanare i meno 87 milioni a bilancio

Per ora si può parlare solo di suggestione ma dopo, il primo tentativo fallito a gennaio dal Milan per strappare alla Roma Under, dovuto dall’infortunio di Zaniolo, i rossoneri in estate ci riproveranno.

Il Milan cercherà, nel caso in cui fosse ancora interessata al turco, di far leva sulla necessità giallorossa di rientrare del passivo di 87 milioni. La Roma, dal canto suo però, vorrà fare plusvalenza e aspettare la parola decisiva di Fonseca.