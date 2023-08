Calciomercato, Neymar all’Al-Hilal: ecco quando le visite mediche. Il brasiliano raggiunge altre stelle del calcio in Arabia Saudita

Il calciomercato, non solo quello del Milan, entra sempre più nel vivo e ad essere la grande protagonista è l’Arabia Saudita. É fatta per il passaggio di Neymar all’Al-Hilal. Il calciatore brasiliano, come riportato da Fabrizio Romano, sta sostenendo le visite mediche per i sauditi.

Il calciatore firmerà un biennale con gli arabi da 160 milioni, mentre il PSG riceverà 100 milioni per la cessione.