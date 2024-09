Calciomercato Milan, la Gazzetta dello Sport PROMUOVE i rossoneri! Il voto non MENTE, giudizio da FAVOLA

Calciomercato Milan, la Gazzetta dello Sport ha promosso le mosse estive dei rossoneri: un bel 7 al lavoro di Ibrahimovic

Come da giudizio della Gazzetta dello Sport, è stato ottimo il calciomercato Milan della sessione estiva appena conclusa:

PAROLE – «Più di settanta milioni per avviare un nuovo progetto, con Ibra come architetto. Fonseca – il dopo Pioli – ha accolto il gigante Pavlovic, in gol contro la Lazio, un nuovo terzino (Emerson), i gol di Morata e Fofana in mezzo. Il frangiflutti che mancava dai tempi di Kessie. Avvio lento con due punti in tre partite, ma il mercato è stato mirato e resta di livello. Un 7 pieno ai rossoneri».