Calciomercato Milan, una big si tira fuori per Pjanic: i dettagli

Il Barcellona vuole cedere Pjanic questa estate: il bosniaco piace al Milan, fuori dalla corsa invece il PSG

Il Barcellona sarebbe pronto a liberarsi gratis di Miralem Pjanic, cedendolo in prestito questa estate per liberarsi del suo oneroso ingaggio da oltre 7 milioni di euro.

Alla situazione del bosniaco sono attente in Serie A Juventus, Inter e Milan, mentre all’estero una big si sarebbe tirata fuori. Come riporta infatti Sky Sport, il Paris Saint-Germain non sarebbe interessato a Pjanic. Il Dt dei parigini Leonardo è un estimatore di vecchia data del classe ’90, ma non avrebbe comunque intenzione di portarlo alla corte di Pochettino.