Calciomercato Milan, un obiettivo per l’attacco si chiama fuori

Calciomercato Milan: Randal Kolo Muani, giovane attaccante del Nantes, ha annunciato il suo futuro pochi minuti fa: le parole

Randal Kolo Muani: un altro nome da depennare definitivamente dal taccuino della dirigenza rossonera. Secondo quanto affermato dallo stesso attaccante del Nantes, classe 1998 e individuato come possibile alternativa di Kaio Jorge, passato ufficialmente alla Juventus, il futuro sarà ancora in Ligue 1.

«Se ho intenzione di restare al Nantes? Assolutamente sì. So che resterò qui anche l’anno prossimo perchè qui sto bene. Il Presidente conosce i miei agenti, i miei familiari: io voglio restare qui; al resto, ci pensano loro». Il contratto in scadenza nel 2022 non ha sortito l’effetto sperato per i dirigenti rossoneri: l’attaccante dell’under 21 francese ha manifestato l’intenzione di continuare il proprio percorso di crescita Oltralpe.