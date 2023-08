Taremi Milan: tutti i retroscena dal Portogallo. I dettagli sulla trattativa per l’attaccante iraniano e il motivo del braccio di ferro

Il Milan è alla ricerca dell’ultimo tassello per completare il reparto offensivo e nelle ultime ore è ritornato in contatto con il Porto per Taremi.

Secondo quanto riportato da O Jogo, il Porto non accetta al momento sconti di nessun genere per l’attaccante iraniano (valutato 25-30 milioni di euro). Scelta dettata da un fattore: il club portoghese detiene infatti solo la proprietà dell’85% del cartellino del giocatore iraniano, ragion per cui maggiore sarà l’incasso dalla sua cessione e maggiore sarà la cifra che resterà in cassa.