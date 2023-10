Miranda Milan: ecco il piano del club rossonero. La situazione sul futuro del difensore del Betis Siviglia

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il Milan oggi è ben posizionato su Miranda, una pista che può concretizzarsi presto.

Il club rossonero ha intenzione di provare a prendere Miranda già a gennaio qualora il Betis Siviglia dovesse aprire a una cessione. In caso contrario Moncada e D’Ottavio proveranno a bloccare il ragazzo per la prossima stagione a parametro zero. Le parti dialogano da tempo e c’è tutta la volontà di provare a chiudere l’operazione.