Reijnders Milan: c’è ottimismo per l’accordo con l’AZ. Ecco cosa filtra sul futuro del centrocampista olandese

Secondo quanto riportato da Tuttosport, dopo l’acquisto di Pulisic, il Milan ha immediatamente accelerato anche per Reijnders.

L’AZ Alkmaar chiede almeno 25 milioni e a oggi non sembra intenzionata a scendere. Per questo motivo è sceso in campo in prima persona anche Giorgio Furlani, nuovo uomo mercato rossonero: l’obiettivo è colmare la distanza tra domanda e offerta con qualche bonus più alto e portare il centrocampista a Milano entro il prossimo weekend.