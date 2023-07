Rebic Milan: si lavora all’uscita dell’attaccante croato. Cosa filtra sul suo futuro e le ultime sull’interesse del Besiktas

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Ante Rebic è in uscita dal Milan e su di lui c’è un forte interesse del Besiktas.

I due club lavorano per trovare una soluzione che sia comoda per tutti, con il club turco che spinge per il prestito.