Pobega Milan: i rossoneri spingono verso la CESSIONE, ma il centrocampista fa MURO! La SITUAZIONE legata al futuro dell’azzurro

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, tra i giocatori in uscita dal Milan c’è Tommaso Pobega.

Il centrocampista rossonero non è stato convocato da Paulo Fonseca per la prima gara di campionato contro il Torino per scelta tecnica e al momento fa muro in merito ad una sua eventuale cessione.