Guler Milan: le novità sul suo futuro e la mossa del Fenerbahce per provare a blindare il calciatore turco. I dettagli

Secondo quanto riportato da SportsDigitale, il Fenerbahce si è mosso per provare a blindare Arda Guler.

Il presidente del club turco si è riunito con il calciatore e la sua famiglia per discutere un’eventuale rinnovo di contratto, ma non è stato trovato nessun accordo. Per l’obiettivo di mercato del Milan è previsto un nuovo summit nei prossimi giorni.