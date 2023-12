Djalo Milan: nerazzurri in pole position, ma… La situazione sul futuro del difensore del Lille che piace a diversi club

Secondo quanto riportato dal La Gazzetta dello Sport, l’Inter resta in pole position per Tiago Djalo, che si libererà a parametro zero a giugno dal Lille.

Sul difensore portoghese, oltre al Milan, ci sono anche Juventus ed Atletico Madrid ed entrambe vogliono provare ad acquistare il calciatore già a gennaio.