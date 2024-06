Colpani Milan, NUOVO scenario sul futuro dell'obiettivo rossonero. Le ULTIME sul calciatore del Monza - Milan News 24

Colpani Milan, NUOVO scenario sul futuro dell’obiettivo rossonero. Le ULTIME sulle squadre interessate al talento del Monza

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Andrea Colpani, obiettivo del calciomercato Milan, potrebbe seguire Palladino alla Fiorentina. Il club viola, però, non sarebbe l’unico di Serie A interessato al calciatore del Monza. Infatti, sul trequartista c’è anche la Lazio. Di seguito le sue parole a Sky Calciomercato – L’originale:

PAROLE – «Se il 10 può essere considerato Colpani (riferimento ai cinque numeri 10 storici della Nazionale che ieri erano presenti a Coverciano nel ritiro degli azzurri, tra cui il 10 per eccellenza a Firenze ovvero Giancarlo Antognoni), è possibile che possa seguire Raffaele Palladino nella sua nuova esperienza in Viola. Può essere un’idea della Fiorentina anche se non ci sono stati ancora contatti tra i club».