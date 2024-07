Abraham Milan, questa rivale si INSERISCE e prova a strapparlo ai rossoneri! La RIVELAZIONE e le ULTIME sul futuro dell’attaccante della Roma

Tra gli obiettivi del Milan per l’attacco c’è Abraham. L’inglese spinge per sbarcare a Milanello, ma in questo scenario si sarebbe inserito l’Everton

Tra gli obiettivi del calciomercato Milan non è assolutamente tramontata la pista che porta a Tammy Abraham, attaccante in uscita dalla Roma e individuato dal club rossonero come principale obiettivo per l’attacco dopo l’arrivo di Morata.

Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari su X, però, la concorrenza per l’attaccante inglese aumenta e nelle ultime ore l’Everton ha preso informazioni dalla Roma.