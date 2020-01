Calciomercato Milan, tutti gli aggiornamenti minuto per minuto: indiscrezioni, incontri e affari dell’ultim’ora dei rossoneri

Milan mercato ultim’ora 22 gennaio 2020

10:00 – Politano, intesa con il Napoli: nuovo sondaggio della Roma per Suso

Matteo Politano verso il Napoli, ora la Roma deve cambiare obiettivo: nuovo sondaggio con il Milan per Jesus Suso in uscita

10:12 – Milan, sbloccato l’affare Rodriguez: andrà al Fenerbahce

Ricardo Rodriguez al Fenerbahce, l’affare si è sblocato. Il laterale svizzero è pronto a lasciare definitivamente il Milan

10:33 – Il Milan non molla Dani Olmo: contatti continui tra Boban e la Dinamo Zagabria

Dani Olmo resta obiettivo del Milan: il club rossonero potrebbe formulare a breve un’offerta per prelevarlo dalla Dinamo Zagabria

Milan mercato ultim’ora 21 gennaio 2020

11:29 – Milan, Suso: si è pentito di essere rimasto in estate. Chiesta la cessione

Suso vuole lasciare il Milan e ha chiesto la cessione ieri a Casa Milan. Lo spagnolo si è pentito di non esser partito in estate

11:57 – Per la corsia di destra il Milan ha messo gli occhi su Adnan Januzaj

Non piace solo Ünder, il Milan, se Suso dovesse lasciare il club, ha messo gli occhi su Adnan Januzaj, trequartista ex Manchester United

15:32 – L’agente di Januzaj apre al Milan, ma occhio alla Roma

L’agente di Januzaj parla di una trattativa esistente tra il Milan ed il proprio assistito per gennaio ma occhio anche alla Roma

16:27 – Rodriguez Fenerbahce, tutto ancora in stand-by: ecco perché

Rodriguez e Milan sono in attesa dell‘ok della Federcalcio turca al Fenerbahce per concludere la trattativa, ma a determinate condizioni

21:00 – Il Milan segue il giovane difensore francese Marcelin

Il Milan sta monitorando la situazione di Jean Marcelin, difensore centrale dell’Auxerre. Il classe 2000 è un prospetto interessante

Milan mercato ultim’ora 20 gennaio 2020

13:40 – Altra panchina per Piatek e Paquetà: doppia cessione più vicina

Paquetà e Piatek ai margini della rosa di Stefano Pioli: si valuta la cessione di entrambi ma senza svendere nessuno

15:21 – Mercato Milan Dani Olmo: la reale situazione dell’affare

Il Milan vuole Dani Olmo, ma c’è la possibilità che si scateni un’asta di mercato. Lui vuole lasciare la Dinamo che fa muro

17:29 – Antonee Robinson: è lui il sostituto di Rodriguez, ma c’è un problema

Il Milan ha scelto, sarà Antonee Robinson il sotituto di Ricardo Rodriguez, ma solo se si sblocca l’affare con il Fenerbache

20:51 – Dalla Francia, il PSG punta Piatek per sostituire Cavani

Il PSG sta puntando Kris Piatek per sostituire il partente Edinson Cavani. Leonardo sta valutando seriamente l’ipotesi