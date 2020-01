Politano, intesa con il Napoli: nuovo sondaggio della Roma per Suso

Matteo Politano verso il Napoli, ora la Roma deve cambiare obiettivo: nuovo sondaggio con il Milan per Jesus Suso in uscita

Secondo quanto affermato da Gianluca Di Marzio, c’è intesa di massima tra Inter e Napoli per Matteo Politano. L’esterno italiano non rientra nei piani di Antonio Conte che ha dato mandato a Marotta di cedere il giocatore in questa sessione di calciomercato. Dopo un primo accordo, poi saltato per via delle condizioni di Spinazzola, con l’Inter ora Politano potrebbe presto diventare un nuovo calciatore del Napoli di Gattuso.

Il mancato approdo in giallorosso potrebbe pero smuovere Petrachi che nelle scorse ore avrebbe effettuato un nuovo sondaggio per Suso. L’esterno spagnolo ieri e l’altro ieri ha tenuto colloqui con i dirigenti del Milan comunicando loro la propria volontà di lasciare Milanello a breve.