Per la corsia di destra il Milan ha messo gli occhi su Adnan Januzaj

Non piace solo Ünder, il Milan, se Suso dovesse lasciare il club, ha messo gli occhi su Adnan Januzaj, trequartista ex Manchester United

Sono solo chiacchere, non c’è stato alcun sondaggio, ma l’idea esiste. Se il Milan decidesse di far partire Suso, anche solo in prestito, non piace solo Ünder della Roma, ma piace anche Adnan Januzaj, esterno in forza al Real Sociedad. Sul belga è vigile anche la Roma anche se la prima scelta di Fonseca e Petrachi resta il neroazzurro Politano.

Il trequartista classe 95, è stato acquistato dal Manchester United per una cifra che si aggira sui 9 milioni di euro. In Inghilterra era considerato un crack, ma nello United non è riuscito a dire la sua. Nel Real Sociedad questa stagione ha collezionato 12 presenze andando a rete una sola volta. Il suo cartellino vale 12 milioni e il 24enne sarebbe pronto a rilanciarsi in una nuova sfida.