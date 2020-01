Dani Olmo resta obiettivo del Milan: il club rossonero potrebbe formulare a breve un’offerta per prelevarlo dalla Dinamo Zagabria

Nonostante la concorrenza di Wolverhampton e Lipsia, il Milan non ha ancora chiuso la porta per Dani Olmo. Il club rossonero, secondo quanto affermato da Gianluca Di Marzio, resta vigile sul giocatore come testimoniato dai contatti continui che intercorrono tra Zvonimir Boban e la Dinamo Zagabria.

Al momento i rossoneri si sono interfacciati con il club croato per definire l’affare a giugno ma le due offerte provenienti da Premier e Bundesliga sembrano aver cambiato le carte in tavola. Il Milan infatti starebbe valutando l’ipotesi di presentare un’offerta da circa 20-25 milioni per prelevare il calciatore a gennaio. Un ruolo fondamentale nella buona riuscita dell’operazione potrebbero però giocarla i procuratori di Dani Olmo che pretendono una ricca commissione.