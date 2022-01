Calciomercato Milan, trovata l’alternativa a Kessié

Il mancato rinnovo di contratto dell’ivoriano e le voci di mercato preoccupano: per questo si prepara il piano B

La situazione di Franck Kessié continua a preoccupare, in casa Milan. Il centrocampista ivoriano, infatti, no nsembra essere vicino al rinnovo e, nelle ultime settimane, le voci di mercato si sono infittite sempre più. Ultima, quella che vorrebbe in corso una trattativa con il Liverpool.

Secondo quanto riporta Gazzetta, il Milan non vorrebbe farsi trovare impreparato, nel caso in cui Kessié partisse. Infatti, la dirigenza rossonera avrebbe già individuato il sostituto. Si tratterebbe di Renato Sanches: Maldini e Jorge Mendes sono già in contatto.