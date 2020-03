Calciomercato Milan, tre nomi per la futura difesa rossonera

Il Milan inizia a progettare le basi future partendo dal calciomercato e da qualche rinforzo in difesa: tre giovani nomi in lista

Il nuovo progetto del Milan di Gazidis-Elliott sarà basato su un calciomercato di giovani, preferibilmente Under 23, e stipendio basso, 2-2.5 milioni di euro. Per questo in difesa iniziano a spuntare i primi nomi, soprattutto qualora dovesse arrivare Rangnick.

Se dovesse esserci il tecnico tedesco, per la difesa, il primo nome in lista sarà certamente quello di Upamecano, centrale del Lipsia. Infine inoltrandoci nel mondo dei giovani difensori presenti in Europa, faranno parte della lista, Ajer del Celtic e N’Dicka dell’Eintracht Francoforte.