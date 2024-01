Popovic Milan, non è ancora finita: decisione a sorpresa dell’attaccante

Popovic-Milan, trattativa ancora in piedi nonostante le richieste monstre dell’entourage: arriva la decisione a sorpresa della punta

Come riferito da Gianluca Di Marzio, seppur tra mille difficoltà e incomprensioni, è ancora in piedi nel calciomercato Milan la trattativa per portare in rossonero a parametro zero il classe 2006 Popovic.

Dal canto suo il calciatore spinge per il trasferimento in rossonero tanto da aver deciso di rimanere a Milano anche nella giornata di oggi. Il nodo da superare è quello delle commissioni agli agenti, ritenute troppo esose dal club rossonero.