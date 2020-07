Calciomercato Milan, tornano di moda due giocatori della Roma

Calciomercato Milan, Rangnick vuole rifondare l’attacco: ora sulla lista del tedesco anche due attaccanti della Roma, ecco chi sono

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan sta già lavorando in vista della prossima stagione: il club rossonero con Rangnick in panchina opererà una vera e propria rivoluzione che coinvolgerà tutti i reparti, in particolar modo l’attacco.

Tra i nomi tornati nuovamente di moda ci sarebbero due attaccanti di proprietà della Roma: Patrick Schick, di ritorno dal prestito al Lipsia, e Cengiz Under. Il centravanti ceco ha voglia di tornare in Italia, ma la valutazione di 25-30 milioni può rappresentare un ostacolo; in una situazione relativamente diversa è invece la sorte dell’esterno turco: la Roma ha deciso di scaricarlo e, dopo aver interrotto la trattativa con il Napoli, cerca una nuova squadra con cui trattare la cessione.