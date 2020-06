Calciomercato Milan, torna di moda Schick: il Lipsia lo scaricherà

Calciomercato Milan, torna di moda il nome di Patrick Schick al Milan: il centravanti ceco non sarà riscattato dal Lipsia. La Roma lo propone

Il futuro di Patrick Schick è nuovamente in dubbio: il Lipsia infatti ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto per il centravanti ceco che tornerà dunque alla Roma al termine della Bundesliga. I giallorossi valutano Schick 25 milioni e Franco Baldini si starebbe già muovendo per trovare la squadra disposta ad acquistarlo.

Secondo quanto riportato da il Corriere dello Sport, l’Arsenal, che ha chiesto informazioni qualche settimana fa, sembra destinato a competere con Fiorentina e Milan (già sul giocatore la scorsa estate) nella prossima sessione di calciomercato. L’affare resterebbe legato naturalmente alla permanenza o meno di Ibrahimovic: con l’addio dello svedese Massara dirotterebbe il budget verso Schick per rinforzare e ringiovanire ulteriormente l’attacco rossonero.