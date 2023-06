Tonali Milan: la situazione dopo l’incontro con gli agenti. Al momento non c’è nessun accordo per l’addio. I dettagli

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, al momento non c’è nessun accordo per l’addio di Tonali.

Oggi c’è stato un incontro fra il Milan e gli agenti del giocatori per capire come regolarsi nel caso in cui dovessero concretizzarsi questi interessi importanti che si sono avvicendati in questi ultimi giorni.