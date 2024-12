Calciomercato Milan, strategie chiare in difesa: Moncada accelera, lui al posto di Tomori. Clamoroso scenario

Calciomercato Milan, Moncada ha le idee chiare per quanto riguarda il reparto difensivo: con la partenza di Tomori assalto a Mosquera

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, sono partite nel calciomercato Milan le manovre in vista dell’imminente sessione di gennaio. Da risolvere c’è il rebus legato al futuro di Tomori: il centrale, diventato la quarta scelta per Fonseca, può partire solo a titolo definitivo (o in prestito con obbligo di riscatto) per 25 milioni di euro. C’è la Juve e c’è stato anche un sondaggio del Napoli ma i rossoneri preferiscono la cessione all’estero.

Se l’ex Chelsea dovesse lasciare Milanello, il sostituto designato è Mosquera del Valencia. Costo? Lo stesso di Tomori, 25 milioni di euro. Le difficoltà finanziarie degli spagnoli e il penultimo posto in classifica potrebbero convincere il Valencia a cedere il ragazzo a metà stagione.