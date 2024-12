Calciomercato Milan, intesa con la Juve per Tomori! Attenzione a Conceicao. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Il calciomercato Milan sta per entrare nel vivo. Come raccontato da Tuttosport il club rossonero e la Juventus hanno già un accordo di massima per la cessione di Tomori.

L’affare, comunque, non può ancora chiudersi in questo momento a causa dell’arrivo di Conceicao. Il tecnico, infatti, deve ancora valutarlo e potrebbe cambiare le gerarchie. Il tutto si chiuderebbe con la formula del prestito con obbligo di riscatto.