Calciomercato Milan: dopo Thuram, l’Inter prepara questa nuova beffa ai danni dei rossoneri. Di chi si tratta

Dopo averlo a lungo inseguito nell’ultima sessione di mercato il Milan potrebbe veder sfumato nel corso dei prossimi mesi uno dei suoi obiettivi per l’attacco: si tratta di Taremi, obiettivo ora dell’Inter.

Non solo. Come riportato da Tuttomercatoweb, l’idea dei nerazzurri sarebbe quella di bloccare l’iraniano a zero in vista della prossima estate, proprio come successo nell’ultima sessione di mercato con Thuram. Nuova beffa in arrivo per i rossoneri.