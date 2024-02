Theo Hernandez Milan: sondaggio del Bayern Monaco ma i rossoneri hanno la CHIAVE per farlo rinnovare! Cosa succede

Theo Hernandez Milan: sondaggio del Bayern Monaco. Le ULTIME sul rinnovo e il prezzo in caso di cessione

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Theo Hernandez piace a tutti e negli ultimi giorni ci sono stati i primi sondaggi esplorativi da parte del Bayern Monaco.

Il terzino rossonero ha un contratto in scadenza nel 2026 e il Milan sta iniziando a ragionare all’ipotesi di rafforzare un legame che nel tempo si è fatto sempre più forte. Il premio sarebbe un prolungamento fino al 2029 con un ulteriore innalzamento dello stipendio da 4,5 milioni di euro più bonus. Inoltre, per lui il Milan chiede comunque non meno di 100 milioni di euro.