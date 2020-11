Calciomercato Milan – Thauvin non rinnova: Maldini pronto all’assalto

Thauvin potrebbe prendere il posto o di Calhanoglu se non rinnovasse o di Castillejo se venisse ceduto. Ecco il punto della situazione

Florian Thauvin da tempo è nel mirino del Milan. Il trequartista/attaccante esterno francese del Marsiglia, è in scadenza di contratto con il suo attuale club nel giugno 2021. Per questo motivo tanti club stanno pensando a lui, in particolare, ci sta pensando Paolo Maldini, il quale sarebbe pronto fin da subito all’assalto del giocatore. Thauvin per ora non ha intenzione di rinnovare il contratto con il Marsiglia, e dunque, da gennaio potrebbe accordarsi già con chi vuole.

Thauvin è nella stessa situazione di Hakan Calhanoglu. Ecco perché, qualora il Milan dovesse perdere a zero il turco, potrebbe accelerare le cose con il francese. Thavin, classe 1993, l’anno scorso ha saltato quasi tutta la stagione per problemi fisici (artroscopia in particolare). Il Milan dunque dovrebbe anche valutare le sue reali condizioni fisiche prima di puntare con decisione al quasi 28enne nato ad Orleans. La notizia è stata riportata dall’Equipe.