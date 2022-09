Calciomercato Milan: Terracciano a zero come vice Maignan. Il portiere della Fiorentina va in scadenza nel 2023

Tuttosport questa mattina conferma l’interesse del Milan per Pietro Terracciano della Fiorentina. Il contratto del portiere viola scadrà nel 2023 e i discorsi per il rinnovo sono a un punto morto.

Il giocatore chiede 1 milione per prolungare col club gigliato, cifra considerata eccessiva da Barone. Ecco perché Maldini e Massara hanno messo il loro radar sulla posizione di Terracciano, che gode di ottime referenze anche presso lo staff tecnico milanista, che lo vedrebbe benissimo come prima alternativa a Maignan in casi d’emergenza.