Taremi-Milan, pista ancora viva: cosa sta succedendo

Taremi-Milan, i rossoneri seguono ancora l’attaccante iraniano del Porto: cosa sta succedendo e l’idea di Furlani e Moncada

Mehdi Taremi resta uno degli obiettivi del calciomercato Milan nonostante il naufragio della trattativa con gli agenti del ragazzo in estate.

Come riportato dal Corriere dello Sport, i contatti tra Furlani e i procuratori del ragazzo sono tuttora in corso: l’idea è quello di bloccare il calciatore a parametro zero per il prossimo giugno.