Calciomercato Milan: non solo Tanganga, tutti i nomi per la difesa

Non solo Tanganga, il Milan per la propria difesa sta valutando diversi profili, ecco tutti i nomi seguiti dai rossoneri:

come riportato dal Corriere dello Sport se non dovesse andare in porto la trattativa con il Tottenham per il 23enne inglese, favorito della dirigenza al momento, il Milan sarebbe pronto a virare su Abdou Diallo del Psg o su Evan N’Dicka dell’Eintracht. Per il primo si punta a un prestito; per il secondo sarebbe necessario sborsare non meno di 15-20 milioni per l’acquisizione del cartellino a titolo definitivo