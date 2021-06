Calciomercato Milan: suggestione Berardi ma la concorrenza è folta

Questa potrebbe essere l’estate giusta per vedere Domenico Berardi salutare il Sassuolo: su di lui Milan e molti altri club

Domenico Berardi via dal Sassuolo? Dopo l’Europeo potrebbe essere il momento giusto che il figliol prodigo lasci il nido e si imbarchi in una nuova avventura. Secondo La Gazzetta dello Sport molti club di Premier League si stanno interessando al classe 1994, che ha iniziato Euro2020 da protagonista. Carnevali, ad del Sassuolo, è stato molto chiaro: per il giocatore servono 50 milioni, prezzo che spaventa le pretendenti soprattutto in tempi di covid.

Berardi ha scacciato le paure e si sente pronto per il grande salto, non ha più bisogno del guscio neroverde. Certo, è affezionato al mondo in cui si è formato, ma non si sente vincolato ad esaurire la carriera al Mapei Stadium. In Italia la Juve ha investito su Kulusevski e Chiesa, non è nelle condizioni di ribussare alla porta del Sassuolo per Berardi (visto che è già all’opera per Locatelli). Anche l’Inter ha preso altre vie tattiche e non sembra in grado di tornare alla carica. Semmai il Milan potrebbe aver bisogno di un giocatore con le sue caratteristiche, ma al momento in via Aldo Rossi non sono previsti investimenti così rilevanti.

È il motivo per cui sinora i sondaggi più significativi arrivano proprio dalla Premier. In via indiretta hanno bussato alla porta del club emiliano l’Arsenal, il Manchester United e, guarda caso, il Tottenham. Lì è appena approdato Fabio Paratici, da tempo estimatore di Domenico Berardi.