Calciomercato Milan, stand-by pericoloso: le ULTIMISSIME su Emerson Royal e Fofana

Calciomercato Milan, stand-by pericoloso: di seguito TUTTE le ULTIMISSIME NOVITÀ per quanto riguarda Emerson Royal e Fofana

Non arrivano notizie granché rassicuranti in casa Milan per quanto riguarda i due obiettivi di mercato più concreti: Emerson Royal del Tottenham da un lato e Youssouf Fofana del Monaco dall’altro.

Stando a quanto riportato da Sky Sport le due trattativa sono in una fase di stand-by: non ci sono novità per quanto riguarda il brasiliano in uscita dagli Spurs e per il francese il club monegasco continua a fare una valutazione molto alta.