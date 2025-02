Condividi via email

Calciomercato Milan, la dirigenza sta per chiudere Riccardo Sottil: i dettagli della trattativa con la Fiorentina. Le ultimissime

Il calciomercato Milan sta vivendo una fase caldissima. Come riportato da Matteo Moretto sta per arrivare un nuovo colpo in entrata.

La dirigenza rossonera la Fiorentina, infatti, hanno trovato l’accordo per il trasferimento di Riccardo Sottil sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto intorno ai 10 milioni di euro. Prima di ufficializzare il trasferimento la viola dovrà trovare un sostituto